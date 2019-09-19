0553 313 94 23

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini geçti

Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirildi. Ülkede en yaşlı kadın 116, en yaşlı erkek ise 112 yaşında olduğu açıklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:34
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini geçti

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirdi.

Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre Bakanlık, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre ülkede bu yıl 100 yaşını geçmiş nüfus 71 bin 200'ü aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı, bin 480 arttı.

Bakanlık, ülkede en yaşlı kadının 116, en yaşlı erkeğin ise 112 yaşında olduğunu duyurdu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:34
  1. Japonya
  2. yüz yaş
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye'nin 4. büyük mağarasının duvarları yazı tahtasına döndü
    1. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki..
    2. Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme!..
    3. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    4. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    5. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    6. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    7. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    8. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    9. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    10. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    11. Enez'de botları batan düzensiz..
    12. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    13. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    14. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    15. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    16. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    17. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    18. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    19. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    20. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    21. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    22. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    23. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    24. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    25. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    26. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    27. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    28. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    29. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    30. "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çok konuşulacak sözler: CHP'li isim bize bir mail attı...
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!