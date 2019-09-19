Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini geçti Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirildi. Ülkede en yaşlı kadın 116, en yaşlı erkek ise 112 yaşında olduğu açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun 71 bini geçtiğini bildirdi. Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre Bakanlık, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre ülkede bu yıl 100 yaşını geçmiş nüfus 71 bin 200'ü aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı, bin 480 arttı. Bakanlık, ülkede en yaşlı kadının 116, en yaşlı erkeğin ise 112 yaşında olduğunu duyurdu.

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