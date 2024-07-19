  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Malum medyaya malzeme çıktı Eyvah tehlikeye bak tehlikeye! Çocuklar cami bahçesinde kitap okuyorlar

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Büyük krizle ilgili Selçuk Bayraktar sessizliğini bozdu: İşte bu kadar kırılgan

O takımı tarihi müjde az önce verildi: Beşiktaş'tan Mourinho'yu yıkacak hamle! Transferde yılın çalımı geliyor

Gündemi sarsan o isim kim, açıkladı! Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti? Ahmet Çakar ortaya attı…

En güçlü deniz kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye sırası 'ne alaka?' dedirtti

Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı

Bize satın dediler: Flaş çağrı: Fenerbahçe'nin çılgın teklifini açıkladılar: Mourinho 7 isme kapıyı gösterdi

Biri Atay biri Demirtaş! İki muhalif bir birine girdi

Dünyaya duyurdular: Arkasından KOÇ çıktı! Yok böyle bir taş koyma…
Dünya Japonya ve Taiwan arasındaki tatbikata Çin karşı çıkıyor: Japonya'da ses seda yok! Çin niçin sabırsız?
Dünya

Japonya ve Taiwan arasındaki tatbikata Çin karşı çıkıyor: Japonya'da ses seda yok! Çin niçin sabırsız?

Yeniakit Publisher
2024-07-19 18:39:00 - 2024-07-19 18:40:31
Japonya ve Taiwan arasındaki tatbikata Çin karşı çıkıyor: Japonya'da ses seda yok! Çin niçin sabırsız?

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya ve Taiwan arasında gerçekleşen ortak deniz tatbikatından rahatsızlık duyduklarını ve karşı çıktıklarını belirtti. Çin, Japonya'nın Taiwan sorunuyla ilgili taahhütlerini hatırlatarak, tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Taiwan'ın bağımsızlığına destek vermemesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya ile Taiwan bölgesi arasında kısa süre önce yapılan ortak deniz tatbikatından büyük rahatsızlık duyduklarını ve buna kararlı şekilde karşı çıktıklarını belirterek, konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Medyada çıkan haberlerde, Taiwan'ın "Patrol No. 9" denetim gemisi ile Japonya'nın uçaklı denetim gemisi "Sagami", Perşembe günü Boso Yarımadası'nın güney ucu ile Izu Adası yakınlarındaki sularda ortak tatbikat yaptığı bildirilmişti.

Lin, Cuma günü düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, Japonya'nın Taiwan sorunuyla ilgili olarak "iki Çin" ya da "bir Çin, bir Taiwan" anlayışından uzak duracağına ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeyeceğine ilişkin Çin'e bulunduğu net taahhütleri hatırlattı. Sözcü, bu konuların Japonya'nın uyması gereken pozisyon ve ilkeler olduğunu ifade etti.

Sözcü, Japonya'dan tek Çin ilkesi ile Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özüne bağlı kalmasını, hatalarını derhal düzeltmesini, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı güçlere herhangi şekilde göz yummamasını ve destek vermemesini, Doğu ve Güney Çin Denizi ile ilgili konularda söylem ve eylemlerinde dikkatli olmasını ve Taiwan Boğazı'nda ve Çin-Japonya ilişkilerinde barış ve istikrarı zedeleyecek hareketlerden kaçınmasını istedi.

Uluslararası Adalet Divanı tarihi Filistin kararını duyurdu! Filistin açıklaması
Uluslararası Adalet Divanı tarihi Filistin kararını duyurdu! Filistin açıklaması

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası Adalet Divanı tarihi Filistin kararını duyurdu! Filistin açıklaması

Eskiden yakıttı, şimdi servet değerinde: Bakın ne: Köy halkı paraya para demiyor
Eskiden yakıttı, şimdi servet değerinde: Bakın ne: Köy halkı paraya para demiyor

Yaşam

Eskiden yakıttı, şimdi servet değerinde: Bakın ne: Köy halkı paraya para demiyor

O ilimizde gizli hazine ortaya çıktı: Koleksiyoncular peşine düştü! Resmen açıklandı
O ilimizde gizli hazine ortaya çıktı: Koleksiyoncular peşine düştü! Resmen açıklandı

Aktüel

O ilimizde gizli hazine ortaya çıktı: Koleksiyoncular peşine düştü! Resmen açıklandı

Rus turistler Türkiye'den en çok orayı tercih ettiler!
Rus turistler Türkiye'den en çok orayı tercih ettiler!

Ekonomi

Rus turistler Türkiye'den en çok orayı tercih ettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23