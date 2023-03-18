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Gündem Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam
Gündem

Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam

Japonya Türkiye'nin, yardım onay sürecini başlatmaya karar vermesinden sonra Japonya'nın, NATO koordinasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan ilk uçuşu tamamladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 23:24:00 - 2023-03-18 23:29:10
Japonya Türkiye için kararını verdi! İlk açıklama: NATO koordinasyonuyla Türkiye'ye ilk yardım uçuşu tamam

Japonya, NATO koordinasyonuyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan ilk uçuşu tamamladı. NATO'dan yapılan açıklamada, "NATO'nun koordine ettiği bir hava köprüsünün parçası olarak NATO ortağı Japonya, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye yüzlerce çadır ve yardım malzemesi gönderecek. Bu, Japon Öz Savunma Kuvvetleri tarafından NATO ile işbirliği içinde yürütülen ilk uluslararası acil yardım operasyonudur ve önümüzdeki günlerde daha fazla uçuş planlanmaktadır. Müttefikler ve ortaklar son haftalarda Pakistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 10 bin çadır, battaniye ve tıbbi malzeme taşıdı. Mart ayı başlarında Fransa 5 bin çadır ve binlerce battaniye teslim etti" denildi.

Açıklamada, NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun, "NATO, Japonya ile ortaklığımıza derinden değer veriyor. Japonya'nın NATO tarafından koordine edilen bir hava köprüsünün parçası olarak Türkiye'ye yardım gönderme kararı tarihi bir ilk ve Japonya'nın NATO ile işbirliğinin uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmeye nasıl yardımcı olduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, NATO'nun Antakya ve İskenderun'da depremler nedeniyle evsiz kalan 4 bin kişi için geçici sığınaklar kurduğuna yer verilerek, "NATO'nun Destek ve Tedarik Dairesi tarafından inşa edilen barınaklarda ısıtma, elektrik jeneratörleri ve tıbbi tedavi alanları yer alıyor. Antakya'daki tesis, nisan ayı ortasına kadar yerinden edilmiş 2 bin 400 kişiyi karşılama yolunda ilerliyor. NATO Müttefikleri de geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilave 4 bin kişiye geçici barınma sağlamayı kabul etti. İlk uluslararası yardım çabalarına İttifak'ın yanı sıra Finlandiya, İsveç ve Japonya'dan binlerce acil müdahale görevlisi katıldı. Müttefik silahlı kuvvetler de depremzedeler için Türkiye'de saha klinikleri kurdu. Bu yılın başlarında Türkiye'yi vuran depremler, NATO'nun kuruluşundan bu yana İttifak topraklarında meydana gelen en ölümcül doğal afetti" denildi.

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