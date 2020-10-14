Japonya Şirketi, internet sağlayacak devasa bir drone havalandırdı

Japon şirket HAPSMobile, stratosferden internet erişimi sağlamak üzere güneş enerjili drone'u ile başarılı bir test uçuşunu gerçekleştirdi.

HAPSMobile, Google'ın geçtiğimiz günlerde Kenya üzerinden 35 balonla internet erişim hizmeti sunan Loon mobil ağ teknolojisini kullanmıştı.

80 metre genişliğindeki drone, 19 kilometre yükselerek 20 saat boyunca New Mexico üzerinde uçarak internet hizmeti sundu. Yetkililer, dev drone sayesinde interneti kullanarak video görüşmesi yapmayı başardı.

Sahip olduğu 10 elektrikli motor sayesinde Sunglider isimli devasa drone, ileri ve yukarı hareket edebiliyor. 80 metre genişliğe sahip olan bu drone tek seferde aylarca havada kalabiliyor.

HAPSMobile, gelecekte bu drone'lar ile havadan kalıcı bir şekilde internet hizmeti sağlamayı planlıyor.