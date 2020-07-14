Japonya Savunma 2020 Raporu: Çin, Kovid-19 yardımlarını avantaja dönüştürdü

TOKYO (AA) - Japonya, Çin'in, Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu tek taraflı değiştirmeyi hedeflediğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin sürdüğü bir ortamda bölge ülkelerine gönderdiği yardımları siyasi avantaja dönüştürdüğünü belirtti.

Bölgesel statükoları, tehdit hacimlerini ve ülkeler bazlı durum tespitlerini kapsayan Savunma Bakanlığına ait "Japonya Savunma 2020 Raporu" yayımlandı.

Büyük oranda Çin'in yayılmacı politikalarına yer verilen raporda, Pasifik bölgesine yönelik durumlar ile Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine de değinildi.

Raporda, uluslararası toplumun Kovid-19 ile mücadele ettiği ve ikinci dalga riski endişesinin hakim olduğu bir ortamda Çin’in virüs kapsamlı yardımlarını avantaja dönüştürdüğü belirtildi.

Raporda, salgın yardımları olarak bölge ülkelerine sağlık personeli, yüz maskesi ve destekler gönderen Çin’in yardım kisvesi altında siyasi ve ekonomik çıkarlarını ön plana aldığı kaydedildi.

Öte yandan Çin'in, dezenformasyona yönelik propaganda yürüttüğü ve nüfuzunu genişletmeye çalıştığı ifade edilen raporda, bu çabaların yakından takip edildiği bildirildi.

- Doğu ve Güney Çin Denizi

Doğu Çin Denizi'ndeki adalar sorununda Tokyo hükümetinin itibarının sarsılmasına yönelik Çin’in “usanmayan girişimlerde bulunduğu" öne sürülen raporda, “Protestolarımıza rağmen Çin’in resmi gemileri, Senkaku Adaları etrafındaki kara sularımıza defalarca girdi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, statükoyu değiştirmek için Çin'in tek taraflı teşebbüslerinin kınandığı anımsatılarak, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde de iki idari bölge oluşturmak için tek taraflı yaklaşımlar sergilediği belirtildi.

- "Kuzey Kore Japonya’nın güvenliğine büyük tehdit"

Raporda, Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesini hızla geliştirdiği ve bu durumun Japonya’nın güvenliğine büyük bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

"Scud-ER" ve "Nodong" füzelerinin nükleer silah taşıyabileceğine işaret edilen raporda, Pyongyang yönetiminin Tokyo’ya saldırabilecek güce erişebildiği ileri sürüldü.

Haziranda ABD menşeli kara konuşlu "Aegis Ashore" füze savunma sisteminin ülkenin kuzey ve güneyinde iki eyalete yerleştirilmesi planından vazgeçilmesi sonrası muhtemel güvenlik politikası değişikliğinin detaylarına ise raporda yer verilmedi.