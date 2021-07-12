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Dünya Japonya Meteoroloji Ajansı'nın "yağış uyarıları" sonrası 245 bin kişi tahliye edilecek
Dünya

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın "yağış uyarıları" sonrası 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletleri olan Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:37:00 -
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın "yağış uyarıları" sonrası 245 bin kişi tahliye edilecek

JMA, uyarısındada "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı. Şiddetli yağmur uyarıları sonrası 3 eyalette yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

 

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