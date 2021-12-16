Japonya medyasından çarpıcı analiz: Afrika ülkeleri sıraya girdi

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen Türk İHA/SİHA'ları, şimdi de Suudi Arabistan merkezli Arab News'in Japonya servisi tarafından haberleştirildi.

Çatışma bölgelerinde kendisini ispatlayan Türk İHA'larının Afrika ülkelerinin de radarına girdiğinin belirtildiği haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kıtanın liderlerinin İstanbul’da yapacağı büyük toplantıyla Afrika ülkeleriyle savunma bağlarını derinleştiriyor. Türkiye-Afrika ortaklığı zirvesi, Ekim ayında yatırım ve ticarete odaklanan üst düzey bir iş forumunun hemen ardından geliyor.

"Afrikalı liderler Türk İHA'larını istiyor"

Uzmanlar hızla gelişen ilişkinin bir sonraki aşamasının güvenlik olacağını söylüyor ve bir dizi Afrikalı liderin askeri donanmaları daha ucuz fiyatlarla ve daha uygun koşullarda satın almak istediklerini ifade ediyorlar.

39 ülkeden liderlerin ve 13 Cumhurbaşkanının da katılımıyla gerçekleşen zirvede Başkan Erdoğan’ın cumartesi konuşması yapmasıyla katılım doğrulandı. Ankara’nın zaten Somali’de askeri bir üssü var ve Fas ve Tunus’a Eylül ayında ilk Türk savaş insansız hava araçlarını teslim aldıkları bildiriliyor.

Genoa Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler araştırmacı olan Federico Donelli, özellikle drone'lar açısından Türkiye’nin savunma sektörünü çok zorladığını ifade ediyor. Donelli, "Artık Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla, diğer ülkelerle pazarlık yapmak zorunda kaldıklarında oynayacak daha fazla kartı var. Bu, Türkiye için çok iyi bir pazarlık kozu" dedi.

Erdoğan: Herkes İHA'ları soruyor

Bayraktar TB2 modeli, son birkaç yılda Libya ve Azerbaycan'ın ayrılıkçı bölgesi Dağlık Karabağ'daki çatışmaların kaderini değiştirdiği için büyük bir ilgi görüyor. Erdoğan, Ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'ya yaptığı ziyaretin ardından "Afrika'da nereye gitsem herkes İHA'ları soruyor" dedi.

Türk İHA'larının itibarı artıyor

Türkiye'nin insansız hava araçları, Ankara'nın BM tarafından tanınan Libya hükümetiyle 2019'da denizcilik ve güvenliği kapsayan iki anlaşma imzalamasının ardından ilk kez uluslararası manşetlere taşındı. Türkiye, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasına yardım ederek geçen yıl insansız hava araçlarının itibarını pekiştirdi.