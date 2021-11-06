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Dünya Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek
Dünya

Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek

Japonya, yeni tip koronavirüse karşı aşılanmış iş insanlarının ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifletecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 07:46:00 -
Japonya Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina koşullarını hafifletecek

Uygulanan mevcut yönetmelikte Kovid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden iş insanları Japonya'ya girişlerinde 10 gün boyunca karantinaya giriyor.

Kyodo ajansının haberine göre hükûmet, kısa süreli iş kapsamında ülkeye gelen ve Kovid-19 aşısı yaptırmış iş insanlarının karantina süresini 3 güne indirecek.

Buna göre iş insanlarının bağlı bulunduğu firmalar, karantina sonrası ülke içindeki 7 gün süreli iş aktivitelerini önceden Japonya otoritelerine bildirecek.

8 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya Sağlık Bakanlığının onayladığı aşılar kabul edilecek.

 

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