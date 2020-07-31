Japonya koronavirüs alarmı! 3 gündür rekor kırıyor

İki gün üst üste rekor sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü Japonya’da bugün de yeni bir vaka rekoru kırıldı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine, 463'ü başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan bin 557 Covid-19 vakası ile salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Son gelişmeler Japonya’da koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısını 30 bin 708'e taşırken, ölü sayısının da bin 23'e yükseldiği bildirildi.

Ülke genelinde yayılma devam ediyor

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise bugün yaptığı açıklamada, koronavirüsün ülke genelinde yayılmaya devam ettiğini ancak durumun hükümetin tekrar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesini gerektirmediğini söyledi.

Salgın hızının Mart ve Nisan aylarına göre daha yavaş ancak endişe verici olduğunu kaydeden Suga, son günlerde yaşanan vaka artışının ülkenin bazı bölgelerinde görüldüğüne dikkat çekti. Suga, uzman görüşlerinden yararlanmaya devam edeceklerini ve tedbirler ile sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında dengeli bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi