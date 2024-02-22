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Gündem Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek
Gündem

Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Yeniakit Publisher
2024-02-22 07:14:00 -
Japonya, Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Japonya hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım göndermeyi planladığını açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Kamikava, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "kritik" olarak nitelendirdiği insani durumdan "ciddi endişe" duyduğunu söyledi.

İsrail'in Refah kentine saldırılarından "derin kaygı" duyduğunu belirten Kamikava, tarafların "insani bakış açısıyla hareket etmesini" talep etti.

Japon bakan, ülkesinin Gazze'de yaşayan sivillere 32 milyon dolar tutarında ek insani yardım göndermeyi planladığını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre insani yardım, uluslararası kurumlar aracılığıyla bölgeye gönderilecek.
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Gönderilme sürecinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) devreye alınmayacak.

Japonya hükümeti sırayla, geçen yıl ekim ayında 10 milyon dolar, kasım ayında 65 milyon dolar insani yardım sağlanacağını duyurmuştu.

Bakan Kamikava'nın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiği bildirildi.

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