  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”
Dünya Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak, çok konuşulacak
Dünya

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak, çok konuşulacak

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez harekete geçti: Hamlesi dünyayı sallayacak, çok konuşulacak

Japonya, 2011 depreminde hasar gören Fukuşima Dai-içi santralinde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez harekete geçti! Çok konuşulacak bir hamleye hazırlanıyor.

Jiji Press haber ajansına göre, Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukui eyaletinde Mihama Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yeni bir nükleer reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladıklarını açıkladı.

Japonya, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi santralinde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlattı.

Mart 2011'deki depremin ardından hasar gören Fukuşima Dai-içi santralindeki radyoaktif sızıntıdan bu yana Japonya'da yürütülen ilk saha çalışması olma özelliğini taşıyan araştırma kapsamında 2030'a kadar Mihama Nükleer Santrali'nin içinde ve dışında bulunan iki bölgedeki jeolojik ve topoğrafik koşullar incelenerek yeni bir reaktör inşasının uygunluğu değerlendirilecek.

KEPCO, nihai kararını, projenin karlılığını ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumunun (NRA) politikalarını da dikkate alarak verecek.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

"Made in America" Etiketiyle: Nissan ve Toyota ABD üretimi SUV’ları Japonya’ya getiriyor
“Made in America” Etiketiyle: Nissan ve Toyota ABD üretimi SUV’ları Japonya’ya getiriyor

Otomotiv

“Made in America” Etiketiyle: Nissan ve Toyota ABD üretimi SUV’ları Japonya’ya getiriyor

Japonya'dan işbirliği sinyali geldi, yapay zeka inovasyonları için ittifak sözleri...
Japonya'dan işbirliği sinyali geldi, yapay zeka inovasyonları için ittifak sözleri...

Gündem

Japonya'dan işbirliği sinyali geldi, yapay zeka inovasyonları için ittifak sözleri...

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor
Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

Dünya

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23