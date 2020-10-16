Japonya denize radyoaktif su dökmek istiyor

Fukushima Daiichi elektrik santralinin sahasındaki bin tankta yer alan bir milyon m³ miktarındaki depolanan bu su; yağmurdan, yeraltı suyundan veya sonradan eriyen nükleer reaktörlerin çekirdeklerini soğutmak için gerekli enjeksiyonlardan geliyor.

Dolayısıyla, 2011 yılındaki kazadan bu yana toplanan bir milyon litreden fazla atık bu su denize dökülecek.

Japonya Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama ise henüz kesin bir karar verilmediğini açıkladı.

Ancak hükümetin en kısa zamanda konuyu ele alacağını bildirdi. Konuyla ilgili resmî açıklamanın bu ay içerisinde yapılması öngörülüyor.