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Japonya bu kedileri konuşuyor

Onomiçi kentinde, 2 yıldır sürekli kapıdan geri çevrilmelerine rağmen sanat müzesine girmeye çalışan 2 kedi, internet fenomeni oldu.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:38
Japonya bu kedileri konuşuyor

Ken-chan adlı siyah kedi, müze kapısından ilk kez 2016'da bir kedi fotoğrafları sergisi sırasında geri çevrildi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan müzenin küratörü Şinji Umebayaşi, "Ken-chan'ın camdan fotoğrafları gördüğünü sanıyoruz. İçlerinde karakedi fotoğrafları vardı. Herhalde arkadaş edinebileceğini düşündü ve ondan sonra hep gelmeye devam etti" dedi.

Müze yetkililerine göre Ken-chan bir yıl sonra müzeye, personelin Go-chan adı verilen bir sarı kediyle gelmeye başladı.

Ken-chan ile Go-chan'ın zaman içinde, kendilerini içeri sokmayan kapı görevlisiyle dostluk geliştirdiği belirtiliyor.

Twitter'da geçen ay yayımlanan bir videoda, müze önünde bekleyen Ken-chan'ın otomatik kapılar kapanırken içeri girmeye çalıştığı, ancak müze görevlisinin hayvanın zarar görmesini engellemek için müdahale ettiği görülüyor.

Görevliyle kediler arasındaki dostluğun fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

'ARTIK İZİN VERİLMELİ'

Bazı kullanıcılar, müzenin artık kedilere izin vermesi gerektiğini söylerken bazı mesajlarda, kedilerle kapı görevlisinin dostluklarına hayranlık belirtiliyor.

Twitter'da 45,000 takipçisi bulunan müze, iki kedinin hediyelik eşyalarını satmaya başladı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:38
  1. Ken-chan
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