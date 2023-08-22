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Dünya Japonya Başbakanı'ndan güvenlik sözü
Dünya

Japonya Başbakanı'ndan güvenlik sözü

Yeniakit Publisher
2023-08-22 08:09:00 -
Japonya Başbakanı'ndan güvenlik sözü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesine ilişkin planda nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini kaydetti.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Nükleer santralde biriken atık suyun denize tahliye edilmesi öncesinde, güvenlik önlemlerine öncelik verilmesi uyarısında bulunan Kişida, tahliye planına ilişkin nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini ve işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkilerin giderilmesi için önlemler alınacağını belirtti.

Atık suyun denize tahliyesinin balıkçıları nasıl etkileyebileceğine dair endişeler devam ederken Kişida, pazartesi günü Su Ürünleri Kooperatif Dernekleri Ulusal Federasyonu Başkanı ile görüşmeyi planladığını dile getirdi.

Atık su tahliyesinin tam olarak ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmayan Kişida'nın, nihai kararı vermek üzere 22 Ağustos'ta Kabine ile görüşmesi bekleniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.
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Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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