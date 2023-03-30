  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı
Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 07:12:00 -
Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya geçen hafta düzenlediği ziyareti anımsatarak, hukukun üstünlüğüne dayalı düzenin önemini vurguladı

Başbakan Kişida ABD, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambiya'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "2. Demokrasi Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda, Rusya-Ukrayna krizine değindi.

G7 Dönem Başkanı olarak hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesinde öncü bir rol üstlenme sözü veren Kişida, geçen hafta gittiği Ukrayna'da gördüklerini anımsattı.

Kişida, "Rusya'nın saldırganlığının kanıtlarını kendi gözlerimle gördüm ve bu zulümleri doğrudan yaşayanlardan duydum" diyen Kişida, hukukun üstünlüğünün, toplumun izlemesi gereken bir norm olarak konumlandırılması gerektiğine yönelik inancını tazelediğini söyledi.

Japon Başbakan, mesajında ülkesinin, başta Asya olmak üzere farklı ülke ve bölgelerden 1500'den fazla hakim ve idari yetkilinin eğitilmesinde rol üstleneceğini taahhüt etti.

G7 Liderler Zirvesi, Japonya'nın ev sahipliğinde, mayıs ayında ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi
Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Dünya

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi
Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Dünya

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... "Müslümanlara saygı duyuyorum"
Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... “Müslümanlara saygı duyuyorum”

Oruç

Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... “Müslümanlara saygı duyuyorum”

ABD ve Japonya'dan kritik minerallere yönelik ticaret anlaşması
ABD ve Japonya'dan kritik minerallere yönelik ticaret anlaşması

Teknoloji

ABD ve Japonya'dan kritik minerallere yönelik ticaret anlaşması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23