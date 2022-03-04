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Ekonomi Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
Ekonomi

Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:50:00 -
Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "acil durum rezervi" kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.

Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.

Hagiuda, "üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7,5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.

ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.

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