Japonya, 1 milyondan fazla yabancı işçi alacak!

Japonya, iş gücü açığını kapatmak ve verimliliği artırmak amacıyla Mart 2029’a kadar 1,23 milyondan fazla yabancı kalifiye işçiyi ülkeye kabul etmeyi planlıyor. Öncelikli olarak ise bu sektörlere odaklanılacak...

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, hükümet, Mart 2029'a kadar 1 milyon 231 bin 900 kalifiye işçinin Japonya'ya alınmasını öngören planın taslağını sundu.

Planın ilk aşaması kapsamında, Japonya'ya 19 alanda vasıflı 805 bin 700 işçinin kabul edilmesi bekleniyor. Kalifiye işçilerin, öncelikli olarak gıda ürünleri üretimi, endüstriyel imalat ve bakım hizmetleri alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ AŞAMADAKİ SEKTÖRLER

İkinci aşamada Japonya'da inşaat, endüstriyel üretim ve gıda sektörlerinde üç yıl eğitimden geçirilerek nitelikli personel seviyesine ulaştırılacak 17 alanda toplam 426 bin 200 kişinin kabul edilmesi planlanıyor.Japonya'da iş gücü ihtiyacı ve verimlilik artışını hedefleyen hükümetin, planı ocak ayında Kabine onayına sunması bekleniyor.