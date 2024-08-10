Japonlardan tarihi buluş! Otomobillerde klima dönemi sona eriyor

Otomobillerin yaz aylarında maruz kaldığı güneş ışığı, Japonların yeni buluşuyla sorun olmaktan kalkacak. Otomobil devi Nissan, yeni buluşuyla adeta yılların sorununu rafa kaldıracak. 12 derece birden soğuyacak! Peki bu buluş otomobil kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Yaz aylarında otomobil sahipleri, araçların çok fazla sıcağa maruz kalmasından dolayı sitem ediyor. Bu nedenle çoğu kişi koyu renkli otomobile sahip olmak istese bile, çok fazla sıcak aldığı gerekçesiyle tercihini açık renkli araçlardan yana yapıyor.

Ancak Japon otomobil devi Nissan, harika buluşu sayesinde araçların koyu renkli bile olsa sıcaklığı içeri almasının olabildiğince önüne geçecek. Bunun için tabii ki de soğuk boyadan faydalanılacak. Peki nedir bu soğuk boya ve otomobillere ne gibi katkılar sağlayacak? İşte Nissan’ın yıllara meydan okuyacak yeni çalışması!

DIŞ SICAKLIK 12, İÇ SICAKLIK 5 DERECE AZALTILACAK

Hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan, pasif soğutma ürünleri geliştirme konusunda uzman firmalardan Radi-Cool ile iş birliği yaptı. Çinli şirket ile yapılan bu iş birliği ile otomobillerin içini daha serin tutan boyalar yapılacak. 2021’de başlayan bu proje, 100’den fazla numunenin geliştirilip değerlendirilmesiyle başarıya ulaştı.

Nissan, testlerini de yaptığı boyanın başarılı olduğunu kanıtladı. Güneş altında yan yana park edildiğinde, yeni boya ile kaplanmış bir otomobil, dış sıcaklıkta 21,6 derece Fahrenheit'lık bir azalma ile neredeyse dokunulacak kadar soğuk bir hâle geldi. Konfor ve klima yükünün azaltılması için çok önemli olan iç sıcaklığın, geleneksel boya ile kaplanmış araçlara göre 9 Fahrenheit'a kadar daha soğuk olduğu kaydedilmiştir. Bu da en fazla 12, en az 5 dereceye kadar soğuması anlamına geliyor.

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METAMALZEMELER KULLANILIYOR

Elbette bu boyanın soğutma özelliklerinin anahtarı metamalzemelerden faydalanılmasıdır.

Metamalzemeler, doğal olarak oluşan malzemelerde nadiren gözlemlenen bir özelliğe sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Nissan'ın yeni boyasındaki bir parçacık yakın kızılötesi ışınları yansıtıyor.

Bu ışınlar normalde geleneksel araba boyasında (moleküler düzeyde) titreşimlere neden oluyor ve bu da boyanın ısınmasına kadar yol açıyor. Bu sırada ikinci bir parçacık, güneş ışınlarına karşı koyan elektromanyetik dalgalar yaratarak ısıyı otomobilin yüzeyinden uzaklaştırıp atmosfere geri yönlendiriyor. Yani etkiye tepki gösteriyor.

Isı yansıtıcı boyalar binalar gibi diğer uygulamalarda yaygın olarak kullanılsa da, birçoğunun rulo ile uygulanması gerekir. Ayrıca modern bir otomobil için gerekli olan aynı finisajı da bırakmıyor. Bu uygulamalarda, otomobillerde yaygın olarak kullanılan bir şeffaf kaplama katmanına da ihtiyaç duyulmuyor. Nissan'ın yeni geliştirdiği boya bir püskürtme tabancası ile uygulanabiliyor.

Nissan bu zorluğu aşmak için çalışmalarını sürdürüyor ve gelecekte çeşitli renk seçenekleriyle özel siparişler için sunmayı hedefliyor.

Japon devinin bu alanda ortaya koyduğu çalışma, sadece kendisiyle sınırlı değil. Purdue Üniversitesi'nden bir ekip, yüzde 97.9 güneş yansıtma oranına sahip beyaz bir boya geliştirirken, Toyota ve Hyundai gibi diğer otomobil üreticileri de aynı projeler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Yani yakın gelecekte otomobiller, güneş ışıklarına maruz kalsa bile iç sıcaklığı bu etkenlerden çok fazla etkilenmeyecek.