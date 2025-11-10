Japonlar duyurdu! Peynir uyarısı: Sakın böyle yemeyin! 1 -2 dilim lazım! Gelişme onca yıl sonra apaçık ortaya çıktı

Japon araştırmacıların yeni çalışması, her sabah kahvaltıda peynir yemenin demans riskini %24 azalttığını apaçık ortaya koydu. Peynir, beyin sağlığını nasıl koruyor? Son araştırma sonucu tartışmalara yol açtı.

Aynı zamanda, Yeni yapılan bilimsel araştırmalar, kahvaltının vazgeçilmezi olan peynirin yalnızca kemik sağlığı için değil, beyin fonksiyonları için de büyük bir koruyucu etki sunduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 50 milyondan fazla kişide görülen demans hastalığı, basit bir kahvaltı alışkanlığıyla önemli ölçüde önlenebiliyor.

Japonya’da yapılan bir araştırma, peynir tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmada, 65 yaş altı 8.000 katılımcının beslenme alışkanlıkları değerlendirildi.

Sonuçlar çarpıcıydı:

Haftada en az bir kere peynir tüketen kişilerde, Demans riski %24 oranında azaldı.

Araştırmacılar ayrıca, umanı düzenli peynir tüketenlerde demans tanısının yaklaşık bir hafta daha geç konulduğunu belirtti. Bu küçük gibi görünen fark, toplum sağlığı açısından oldukça büyük bir önleme potansiyeline işaret ediyor.

Uzmanlara göre peynir, nöron sağlığını destekleyen proteinler ve amino asitler açısından zengin bir gıda. Bu bileşenler, sinir hücrelerinin hasara karşı korunmasını ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlıyor.

Ayrıca peynir, K2 vitamini bakımından da güçlü bir kaynak. K2 vitamini, damar sertliğini önleyerek beyne giden kan akışını düzenliyor ve beyin damarlarını koruyarak yaşa bağlı bilişsel gerilemenin önüne geçiyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise, katılımcıların %82,7’sinin işlenmiş peynir tüketiyor olmasıydı. Yani yalnızca geleneksel peynir çeşitleri değil, işlenmiş peynir türleri de aynı faydaları sağlayabiliyor.

Bilim insanları, peynirin içeriğindeki laktik asit bakterilerinin de bağırsak-beyin eksenini destekleyerek zihinsel fonksiyonlara katkı sunduğunu belirtiyor.

Beslenme uzmanları, beyin sağlığını korumak için her sabah kahvaltıya 1-2 dilim doğal peynir eklenmesini öneriyor. Ancak tuz oranı düşük, az işlenmiş peynir çeşitlerinin tercih edilmesi ve aşırı tüketimden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.