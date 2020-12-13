Japonlar maskede çığır açtı

Japonya'da Donut Robotics isimli bir girişimci şirket, konuşulanları sekiz farklı dile çevirebilen maske geliştirdi.

CNN'de yer alan habere göre, koronavirüs salgınının maskeleri yaygınlaştırmasının ardından harekete geçen Donut Robotics, "akıllı maske" geliştirdi. Akıllı maskeyle iletişim ve sosyal mesafenin kolaylaştırılması amaçlandı.

Bir uygulamayla birlikte çalışan akıllı maskenin konuşulanları yazıya aktardığı, konuşanın sesini aktardığı ve sekiz farklı dile çeviri yapabildiği belirtildi. Buna göre akıllı maske Japona, Çince, Korece, İngilizce, Fransızca, Vietnam diline ve Endonezyaca'ya çeviri yapabiliyor.

Donut Robotics, akıllı maskenin koronavirüs'e karşı korumadığını, standart bir koruyucu maskenin üzerine takılması gerektiğini vurguladı.