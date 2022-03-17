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Teknoloji Japonlar Ay'a oyuncak gönderecek! Sebenine çok şaşıracaksınız...
Teknoloji

Japonlar Ay'a oyuncak gönderecek! Sebenine çok şaşıracaksınız...

Oyuncak üreticisi Tomy, Ay yüzeyini keşfetmek üzere üretilen mini robotu tanıttı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 13:42:00 -
Japonlar Ay'a oyuncak gönderecek! Sebenine çok şaşıracaksınız...

Japon oyuncak üreticisi Tomy, 8 santimetre çapında ve 250 gram ağırlığında eliptik şekilde dönüşebilen robotun ismini ‘Sora-Q’ olarak açıkladı.

Robot, ön ve arkasına donatılan kameralar sayesinde çektiği fotoğrafları dünyaya aktarabilecek.

Tomy, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Sony dahil diğer ortaklarla robotu 6 yılda imal etti.

Japon firma yetkilisi Haşiba Kenta, Sora-Q’nun dizaynında, oyuncak imalatındaki boyut ve ağırlık azaltım teknolojisinden faydalanıldığını söyledi.

Sora-Q’nun, keşif ve sonda kapasitelerini test etmek için gelecek bir yıl içerisinde iki kez Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

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