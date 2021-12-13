Japon öğrenciler ezan ve makamlarıyla tanışıyor

Seminerin üniversitede müzik eğitimi alan yerli ve yabancı öğrencilere verilmesi için Arisawa, Tokyo Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammed Rıfat Çınar’ı davet etti. Çınar, “İslam, ezan ve makamları” seminerinde, inancın temellerinin yanı sıra ezanın Müslüman ülkelerdeki okunuşu ve makam farklılıklarını üniversite öğrencilerine uygulamalı anlattı.

“Seminer sonrasında görüşleri değişti”

Arisawa, yaptığı açıklamada, seminerin hedefi ve öğrenciler üzerindeki izlenimlerini değerlendirdi. Tokyo Camii’ndeki seminerinde “ezan sesinin müzikal anlamda güzelliğinin” dikkatini çektiğini belirten Arisawa, ilk aşamada “bu din mi müzik mi diye” sorduğunu aktardı. Arisawa, daha önceden İslam’ın müzik zevklerine yönelik bazı kısıtlayıcı yönlerinin bulunduğunu tahmin ettiğini dile getirdi. “Müzikal anlamda güzellik ile İslam’ın nasıl bir bağlantısı olabileceğini” düşünmeye başladığını söyleyen Arisawa, öğrencilerinin de bu konuda bilgilendirilmesinin önemini anladığını ifade etti.

Arisawa, bu doğrultuda Tokyo Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammed Rıfat Çınar’ı üniversiteye davet ettiğini belirterek bunun öğrenciler için “müzikal ve sanatsal olarak daha derine inmek amacıyla” iyi bir fırsat olacağını tahmin ettiğini vurguladı.

Öğrencilerin, seminerden önce “İslam’ı kadın-erkek ayrımcı ve klişeleri olan bir din olarak” düşündüklerine işaret eden Arisawa, seminer sonrasında ise bu yöndeki görüşlerinin değiştiğini söyledi.

Arisawa, Müslüman bir temsilciyle somut anlamda buluşup, soruları cevaplandıktan ve ezan sesinin dinledikten sonra öğrencilerin “önceki korkunç ve gizemli izlenimlerinin” yok olduğunu kaydetti.

“Kalbe dokunabilen bir şeyler olduğunu hissettim”

Seminer sonrası izlenimlerini anlatan 1. sınıf öğrencisi Abe Haruka, “ezanı ilk kez duyduğunu” belirterek “Muhteşem bir kültür açısı, ses yoluyla insanlara bir şey aktarıldığını ve bunun kalbe dokunabilen bir şeyler olduğunu hissettim” dedi. 4. sınıf öğrencisi Arakawa Nozomi de “İlk kez katıldığım bu seminerde; yapısı, gelenekleriyle İslam’ın toplumla birlik halindeki kültürlerinin farkına vardım” ifadesini kullandı.