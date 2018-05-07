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Japon lakaplı uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ticareti operasyonu ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan ‘Japon’ lakaplı sanığa mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
Japon lakaplı uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis

2 Ekim 2017’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında ‘Japon’ lakaplı bir kişinin de olduğu 5 kişiyi yakaladı. Japon lakaplı N.K., eşi S.K., K.E., S.E. ve M.T. gözaltına alınırken, şüpheliler üzerinden çeşitli miktarlarda extacy hap, metamfetamin, eroin ele geçirildi. Şüphelilerden N.K. S.E. ve K.E. tutuklandı.'

'ASLA SATICILIK YAPMADIM'

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar N.K., S.E. ve K.E. ile tutuksuz sanık S.K. hazır bulunurken, tutuksuz sanık M.T. duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık N.K. duruşmada “Ben vatanım için çok mücadele ettim. Bu suç, vatana ihanet ile aynıdır. Ben bu bataklığa bulaşıp, sadece kullandım, asla satıcılık yapmadım” dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.K.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile tutukluluk halinin devamına, K.E.’ye aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme tutuksuz sanık S.K. hakkında ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 ay, sanıklar S.E. ile M.T.’ye de ‘uyuşturucu kullanma’ suçundan verdiği 2 yıl hapis cezalarını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:46
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