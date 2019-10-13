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Japon iş kadınından Müslüman Türklere aile dersi: Bizde erkek evin hakimidir

Japonya'nın en zengin kadını Toyota ülkesindeki bir gazeteye verdiği röportajda ailenin önemine vurgu yaparak, "Biz Japon kadınları görücü usulüyle evleniriz. Evin hakimi olarak da kocalarımızı görürüz" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 20:20
Japon iş kadınından Müslüman Türklere aile dersi: Bizde erkek evin hakimidir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Japonya'nın en zengin kadını bayan Toyota, ülkesindeki bir gazeteciye verdiği röportajda evlilik ile ilgili prensiplerini de anlattı.

"Japonya erkeklerin dünyasıdır" diyen Toyota, "Evin hâkimi onlardır. Biz kadınlar onlara en iyi hizmeti vermek için oradayız. Onları mutlu etmek, bizim kadın olarak en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

'Tek hedefimiz aile huzuru'

Tek hedeflerinin aile huzurunu bozmamak olduğunu belirten Toyota şunları söyledi:

"Evi ben idare ediyorum ama kocamın söylediği her kararı da kabul ediyorum. Aksini düşünsem bile böyle davranıyorum çünkü evin hakimi olarak onun daha mantıklı bir şekilde düşüneceğine ve karar vereceğine inanıyorum. Huzuru da kaçırmak istemediğimden onun söylediklerine uyuyorum."

"Siz herhalde bizim zengin olduğumuzu, saray yavrusu evlerde oturduğumuzu sanıyorsunuz. Oysa ki benim evim çok küçük. Bir salonum, bir yemek odam, bir yatak odam, bir de misafir odam var. Hizmetçim de bir tane. Ev işlerinde yardım eder. Yemeği ise ben pişiririm."

"Japon kadınları görücü usülüyle evlenir"

"Size bir şey söyleyeceğim ve siz buna kesinlikle inanmayacaksınız: Japonya’da evlenmeler yalnız görücü usulüyle olur. Benim için parayla alınabilecek bir lüks yok. Öyle bir kavram bende hiç gelişmedi. Bana göre paranın satın alabildiği yahut alabileceği şeylerden çok bir kalbin sıcaklığı daha önemli. Bu sıcaklığı da ailemde buluyorum."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 20:20
  1. Japonya

YORUM YAZ

  • HasanHasan1 sa önce
    Ben japonya ya gidiyorum arkadaşlar kalın sağlıcakla...
  • anlamakanlamak4 sa önce
    Kadin oldugu halde erkek gibi davrananlarin dikkatine.
  • Tutsiki KoyamahaTutsiki Koyamaha7 sa önce
    Ben turkiya Toyota/sa da calisyor. Evet biz japaneseler boyledirler. Biz adetlerturkilere pek benzerler. Kendimi burada japanyada hidesiyorum. Turkleri çok sevıyorum. Iyı geceler
  • Kadir Kadir 8 sa önce
    Allah müslüman devletlereJaponların dürüstlüğünü çalışkanlığını toplumsal ahlakını versin. Bu arada Japon’lar dinsizdir.
  • Kemal Kemal 8 sa önce
    Dünyanın tek dinsiz ülkesidir Japonya, erkek egemen bir toplumdur, öyle sizlerin bahsettiği egemenlik değil kadın mal değildir, eğitim ve ahlak bakımından çok ileridedirler, yani din eğitimi Yok ama ahlak ve çevre eğitimibilinci ilk 4 sene eğitimde çok önemli. Japonya dan akite ekmek çıkmaz
  • ne hallere düştükne hallere düştük8 sa önce
    ''hasan'' tevbe et tabii ki Allahu teala japonlara islamı nasip etsin. ve bu ahlaklarıyla beraber bütün dünyanın özendiği bir insan olsunlar.''birisi'' denilen şahıs reislik dediğin son söz hakkıdır. yani ailene meseleleri danışsan da en son kararı sen verirsin.yoksa o evde kargaşa olur.bu da erkeğin hakkı daha doğrusu vazifesidir.''ottaman'' kadın islamı eleştirmiyor okumadan yorum yapma
  • Safya HARMANSafya HARMAN8 sa önce
    Japonların saygılı, dürüst, sözlerinde duran,güzel ahlaka çok yakın insanlar olduğunu düşünüyorum.Ayrıcabu hazırladığınız bayan Toyata konulu haber ileilgili bir konu değil.
  • ottomanottoman8 sa önce
    japonlaramı kalmış islamı eleştirmek ne tür beyinsiz yaptı bu haberi belliki daha islamı öğrenememiş japonlar kimki gavuru bize bi b.kmuş gibi gösteriyorsunuz haddinizi bilin
  • hasanhasan9 sa önce
    mumin kardes allah japonlara islamiyeti nasip etmesin bence muslumanlara japonlar gibi olmayi nasip etsin
  • hasanhasan10 sa önce
    japonların kötü yanlarını değil, dürüstlüklerini, çalışkanlıklarını örnek alın
  • MikiforovMikiforov10 sa önce
    biz çok ah vah edeceğiz ama iş işten geçmek üzere çok hızlı bir şekilde yok oluşa doğru gidiyoruz birşeyler yapmak zorundayız ey müslümanlar gücümüzü kaybedersek toparlanmamız kolay olmaz
  • birisibirisi10 sa önce
    hakimiyet reislik de nedir hiç anlamıyorum. babam karar alınması gereken önemli durumlarda ailece oturulup bir uzlaşıya varmamızı isterdi. benim dediğim olsun hayır senin dediğin olsun ortamında yaşamak zor olsa gerek. babamı kaybettik aynı düzeni sürdürüyoruz. aile yuva budur böyle olmalıdır. aksi olduğunda herkes birbirinden kurtulmaya bakar.
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 10 sa önce
     Japonya ya gidesi geliyor insanın
  • Muzaffer AyMuzaffer Ay10 sa önce
    Kadem başta olmak üzere diğer kadın örgütlerinin okuyup ders çıkartmaları gerekir.
  • AĞLI YORUMAĞLI YORUM11 sa önce
    BAŞIMIZI İKİ ELİMİZİN ARASINA ALIP AĞLAMA VAKTİDİR. BİZİM TESETTÜRLÜ KADINLARIMIZ DA DAHİL HEPSİ, EVLENİR EVLENMEZ BENİM DEDİĞİM OLACAK KAVGASINI BAŞLATIYOR. YANİ REİSLİK KAVGASINA GİRİYOR. ERKEK DE REİSLİĞİ VERMEK İSTEMİYOR.BOŞANMALAR ARTIYOR. ALLAH SONUMUZU HAYREYLESİN...
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ11 sa önce
    Bizdeki feminizm diye zırvalayan boş kağnı gıcırtısı sürüsü bu haberi okumalılar. Ayrıca Japonlar gelenek ve göreneklerine çok bağlıdır. Takdir ediyorum hepisini.
  • ......11 sa önce
    Japonlara müslümanlıgı çok yakıştırıyorum nedenini anladım dine münasip işleri var onca para lükd yok helal dogrusu...
  • müminmümin11 sa önce
    Allah japonlara islamı nasip etsin.

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