Japon futbolcu Nagatomo'nun akciğeri söndü!

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynanan Bursaspor maçında sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bir kötü haber de Yuto Nagatomo'dan geldi.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

AKCİĞER SÖNMESİ (PNÖMOTORAKS) NEDİR?

Akciğer sönmesi tek başına bir hastalık değil, birçok nedene bağlı gelişebilen bir sonuçtur.

Akciğerler normalde göğüs kafesinin içerisinde üzeri hava geçirmeyen ince bir zarla kaplıdır ve içi hava doludur. Normalde göğüs kafesinde hava, akciğerlerin içinde hapsolmuş şekildedir ve dışına sızmaz. Diğer taraftan balona iğne batırıldığında olduğu gibi eğer akciğerin üzerindeki zarda bir delik açılırsa akciğerin dışına hava kaçar ve bu serbest hava göğüs kafesinin içinde toplanarak akciğerlerimizi baskı altına alır ve sönmesine neden olur. Buna akciğer sönmesi tıp dilinde ise pnömotoraks denir.

Akciğerden dışarıya hava kaçması birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bunlar arasında genç ve ince yapılı kişilerde çoğunlukla akciğerin tepe noktalarında ve zarın hemen altında doğuştan olan küçük hava keseciklerinin açılması sayılabileceği gibi akciğerin yırtılmasına yol açan travma, enfeksiyon, iyi ve kötü huylu tümörler ve akciğer ile ilgili birçok hastalık da yer alıyor.