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Gündem Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!
Gündem

Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!

Japon fenomen Yoshi Enomoto'nun dolar paylaşımına kapak gibi cevap veren Muhammed Emin isimli Twitter kullancısı sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 08:12:00 -
Japon fenomene kapak gibi dolar cevabı!

Geçtiğimiz ay açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası artan döviz kurları yükselişini sürdürüyor.

Özellikle dolar, ABD piyasalarındaki enflasyon verisinden sonra kuvvetlenerek para birimlerinin genelini baskılamasıyla 10 liraya dayandı.

Türkiye'de ise doların artışı sonrası çeşitli paylaşımlar yapılırken, bunlara ülkemizde yaşayan yabancı vatandaşlar da dahil oluyor.

Bunlardan biri de Yoshi Enomoto isimli Japon bir fenomen.

Japon yeni 28 yıldır aynı değerde

Japonya'da para birimi olan 'yen' 1993 yılından itibaren dolar karşısında aynı değerde.

Yani bir Japon yeni 28 yıldır dolar karşısında neredeyse sabitlenmiş durumda.

Japon yeninin yıllardı değişmeyen görselini paylaştı

Yoshi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de son dönemde artan dolara atıfta bulunarak Japonya'nın 28 yıldır dolar karşısındaki değerini paylaştı.

Yoshi'nin paylaşımına ise Muhammet Emin isimli bir kullanıcıdan çok konuşulacak bir cevap geldi.

"Ülkenize 2 atom bombası atmış ülkeye verdiğiniz imtiyazlardır"

Emin, Japonya'nın ABD'nin güdümünden kurtulamadığını belirterek, "O istikrarın sebebi müthiş politikalarınız değil ! Ülkenize 2 atom bombası atmış ülkeye verdiğiniz imtiyazlardır. ABD’nin ülkenizdeki askeri varlığı nufüsunuzun %25 ini kapsıyor. Japonya adeta ABD’nin eyaleti olmuş durumda. (Celladına aşık olmak)" şeklinde cevap verdi.

Muhammet Emin'in bu cevabına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

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