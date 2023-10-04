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Siyaset Japon fenomen Yoshi, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti: Japoncada böyle bir söz yok
Siyaset

Japon fenomen Yoshi, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti: Japoncada böyle bir söz yok

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:25:00 -
Japon fenomen Yoshi, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti: Japoncada böyle bir söz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir Japon atasözü var" dediği sözde atasözünün aslında olmadığı ortaya çıktı. Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, Japoncada böyle bir atasözünün olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de düzenlenen grup toplantısında yaptığı açıklama sırasında "Japon atasözü" diyerek kullandığı atasözünün Japon atasözü olmadığı ortaya çıktı.

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında sözde Japon bir atasözü kullandı.

OLMAYAN ATASÖZÜNÜ VARMIŞ GİBİ SÖYLEDİ

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Bir Japon atasözü var, güzel bir söz. 'Pirincin içindeki siyah taşlardan korkma, beyaz olanlardan kork' diyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin bugünkü grup toplantısında, Japon atasözü diyerek alıntıladığı sözle ilgili açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR ATASÖZÜ YOK"

Sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na seslenen Yoshi Enomoto, böyle bir Japon atasözünün olmadığını ifade etti. İngilizce yaptığı paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun videosuna yer veren Enomoto, bu sözleri Japonca olarak internette defalarca arattığını ancak bulamadığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

JAPON FENOMENDEN ÖNERİ: ÖNCE BİRAZ ARAŞTIRMA YAPSAK İYİ OLUR

Sosyal medya fenomeni Enomoto paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu sözün tamamen aynısı Özgür Demirtaş hoca da Japon atasözü olarak paylaşmıştı. O zaman da dedim öyle bir Japon atasözü yok diye. Kim ne zaman başlamış bilmiyorum ama Türkiye'de, olmayan Japon atasözleri çok yaygın. Bir şey paylaşmadan önce biraz araştırma yapsak iyi olur bence.

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