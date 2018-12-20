Japon devi Türk isme emanet

Sompo Japan Sigorta CEO’su Recai Dalaş, Sompo Grup’un Japonya dışındaki tüm perakende operasyonlarından sorumlu olacak. Dalaş, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul’da kurulacak Sompo Uluslararası Perakende Platformu’na bağlı tüm ülkelerden sorumlu CEO olarak görev yapacak. Böylece Türkiye ve İstanbul da çok sayıda ülkenin bağlı olduğu bir merkez bölge ilan edildi.

32 ülkede faaliyet gösteren uluslararası sigorta grubu Sompo Japan Nipponkoa, 30 milyar doları aşan toplam prim üretimi, 76.000’den fazla çalışanı ve 28 milyondan fazla müşterisi ile Japonya’nın ve dünyanın sayılı sigorta grupları arasında yer alıyor.

2010 yılında Fiba Sigorta’yı satın alarak Türkiye pazarına giren grup, Sompo Japan Sigorta’nın gösterdiği sürdürülebilir büyüme ve kârlılık performansını gözeterek dünya genelindeki perakende operasyonlarını Sompo Japan Sigorta Türkiye CEO’su Recai Dalaş’a bağlama kararı aldı.

Bu kapsamda, Sompo Japan Sigorta’nın kurucu CEO’su Recai Dalaş, grubun Japonya dışındaki dünya perakende operasyonlarından ve tüm ülkelerden sorumlu olarak Platformun CEO’luğunu üstlenecek. Bu arada Dalaş, mevcut Türkiye CEO’su görevini sürdürecek.

Japonya dışında perakende hattında yer alan tüm ülkelerin Türkiye’den yönetilmesi, içinde bulunulan ekonomik koşullar açısından da önemli bir mesaj olarak algılanıyor. Bu yapılanma, aynı zamanda İstanbul’un jeostratejik pozisyonunun bir finans merkezi olarak yeniden değer kazanmaya başladığını da gösteriyor. Geçtiğimiz 2 yılda yüzde 40’ın üzerinde öz sermaye kârlılığı elde eden Sompo Japan Sigorta Türkiye, Sompo Grubu ve Türkiye sigorta pazarında teknik kârlılık performansı açısından ön plana çıkıyor.