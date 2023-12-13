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Gündem Japon deprem uzmanından korkutan açıklama: İstanbul'da en çok o ilçeler zarar görecek
Gündem

Japon deprem uzmanından korkutan açıklama: İstanbul'da en çok o ilçeler zarar görecek

Yeniakit Publisher
2023-12-13 21:39:00 -
Japon deprem uzmanından korkutan açıklama: İstanbul'da en çok o ilçeler zarar görecek

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, uzmanlar tarafından beklenen Marmara depremine ilişkin açıklamada bulundu. Moriwaki, İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini vurguladı.

Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Zemini yumuşak bölgeler

Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak." diye konuştu.

Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

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