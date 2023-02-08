Japon Deprem Uzmanı böyle yorumladı! Kahramanmaraş depremi Japonya'dakilerden 10 kat şiddetli

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Türkiye büyük bir deprem felaketi ile imtihan oluyor.

Japon Deprem Uzmanı Profesör Shinji Toda'dan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden siyasi propaganda yürüten çevrelere cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Japonya'dakilerden on kat fazla!

Japonya'nın Asahi Shimbun gazetesine konuşan Toda, Kahramanmaraş depremi için "Beklenmedik büyük bir depremdi." ifadesini kullandı.

Shinji, depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün yüzeye yakınlığının da büyük hasara neden olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş'taki depremin ürettiği enerji miktarının Japonya'dakilerden çok daha fazla olduğunu söyleyen Shinji, "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" dedi.