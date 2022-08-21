Japon Bakan Hayaşi Yoşimasa'dan istikrar vurgusu: Japonya ve Çin'den 'özel' adım

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Japon gazetesi Nikkei'ye verdiği özel röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumioko'nun görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Bakan Hayaşi, olası liderler görüşmesi için Tokyo ve Pekin yönetimlerinin "özel adımlar planladığını" söyledi.

Hayaşi, yapıcı ve istikrarlı ilişkiler için ikili gayret çağrısı yaparak, "Japonya daima diyaloğa açık." ifadesini kullandı. Pozisyonlarını ortaya koyacaklarını vurgulayan Hayaşi, "Ortak meydan okumalara yönelik (Çin ile) iş birliği yapacağız." şeklinde konuştu.

- ASKERİ DENGE MESAJI

Japon Bakan, ağustos başında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sonrası, Çin'in ada etrafında yaptığı askeri tatbikatlara ve Japon münhasır ekonomik bölgesine düşen füze denemelerine tepki gösterdi.

Tatbikatlar sonrası bölgede yükselen tansiyona dikkati çeken Hayaşi, "Bu gibi zamanlarda iletişim oldukça önemli. İki tarafın da çabalarıyla yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan meselesinin diyalogla ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik ümitlerini koruduklarını aktaran Hayaşi, ana kara ve Tayvan arasındaki askeri dengenin her yıl Çin'in lehine ilerlediğini söyledi.

Hayaşi, Tokyo hükümetinin, Japon vatandaşlarının olası tahliyesi dahil bölgede farklı senaryolara hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.

- ENDONEZYA'DA BULUŞULABİLİR

Edinilen bilgiye göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında eylülde gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, yüz yüze olup olmayacağı gibi detayları, müzakere aşamasında.

Liderlerin, kendi ülkelerinde değil, kasımda Endonezya'da gerçekleşecek G-20 zirvesi dahil, üçüncü bir ülkede bir araya gelebileceği kaydediliyor.

Şi ve Kişida'nın son konuşması, Japon Başbakan'ın koltuğuna oturduğu Ekim 2021'deki telefon görüşmesiydi. Çinli liderin, Japon bir liderle en son yüz yüze bir araya gelmesi ise Aralık 2019'da gerçekleşmişti.

Hafta içinde Komünist Partinin yayın organı, milliyetçi çizgideki Global Times gazetesindeki bir başmakalede "Çin-Japonya ilişkileri daha olgun, istikrarlı, sağlıklı ve dayanıklı olmalıdır" ifadesi kullanılmıştı.

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