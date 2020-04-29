Jant üzerinde seyreden traktör sürücüsü şaşkına çevirdi
Manisa’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.
Manisa’da sol arka jantın üzerinde seyreden traktör sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir traktör sürücüsü, traktörüne bağlı römorkun sol arka jantın üzerinde ilerlediği görülüyor. Lastiksiz seyreden traktör trafiği tehlikeye düşürürken, karşılaştığı manzarayı kayda alan sürücü de şaşkınlığını, “Yurdumun insanı. Ateş çıkartıyor. Memleketimin gözünü seveyim” sözleriyle dile getirdi.