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Janssen, Fenerbahçe'ye dönüyor mu? İşte detaylar

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'i tekrar kiralamak için girişimlere başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 13:04
Janssen, Fenerbahçe'ye dönüyor mu? İşte detaylar

Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler’e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

Sarı- Lacivertliler, Premier Lig’de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos’u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere’den taliplerin olduğu öğrenildi.

Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe’nin şartları kabul edilecek.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:04
  1. Fenerbahçe
  2. Vincent Janssen
  3. Tottenham Hotspur

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