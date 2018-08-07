Janssen, Fenerbahçe'ye dönüyor mu? İşte detaylar
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı bonservisi Tottenham'da bulunan Vincent Janssen'i tekrar kiralamak için girişimlere başladı.07 Ağustos 2018 Salı 13:04
Vincent Janssen, Sarı-Lacivertliler’e gelmek istiyor. Fenerbahçe de oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Tottenham’la pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Ancak İngiliz ekibinin ısrarla sözleşmeye satın alma zorunluluğu koymaya çalışması, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.
Sarı- Lacivertliler, Premier Lig’de transfer döneminin biteceği 9 Ağustos’u bekleme kararı aldı. Janssen için İngiltere’den taliplerin olduğu öğrenildi.
Tottenham bu tarihe kadar golcü oyuncuyu bir İngiliz ekibine gönderemezse, Janssen ya elde kalacak ya da Fenerbahçe’nin şartları kabul edilecek.
(Fanatik)
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