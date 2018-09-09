Jandarmanın kontrolüyle ortaya çıktı! 41 göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu yaya grubunda yaptığı kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 15'i kadın, 13'ü çocuk 41 kişi yakalandı.09 Eylül 2018 Pazar 12:33
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarındaki Düztepe mevkisinde yaya ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 15'i kadın, 13'ü çocuk 41 kişi yakalandı.
GÖÇMENLERDEN BİRİ RAHATSIZLANDI
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlerden bir kadın rahatsızlığı nedeniyle aynı hastanede müşahede altına alındı.
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