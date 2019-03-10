Jandarmanın ikazına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
Balıkesir'de kaçak kazı yapan ve jandarmanın baskını sonucu kaçmaya çalışan iki kişiden biri ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya devam edince tabancayla vurularak yakalandı.10 Mart 2019 Pazar 16:31
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaparken kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri jandarma tarafından vurularak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Cüneyt Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine bölgeye hareket etti.
Jandarmayı görünce kaçmaya başladılar
Jandarmanın geldiğini görünce kaçak kazı yapan S.Ö. ve H.K. kaçmaya başladı.
Jandarmanın ikazı üzerine kaçmaya devam eden şüphelilerden S.Ö, tabancayla vurularak yakalandı.
Yaralı S.Ö, Balıkesir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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