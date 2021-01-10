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Yerel Jandarmanın durdurduğu araçtan çıkanlar şoke etti
Yerel

Jandarmanın durdurduğu araçtan çıkanlar şoke etti

Gaziosmanpaşa'da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 479 adet tarihi sikke çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 09:25:00 -
Jandarmanın durdurduğu araçtan çıkanlar şoke etti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri; Gaziosmanpaşa'da bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin A.Ş. isimli şahısta olduğunu tespit etti.

Şüpheli A.Ş.'nin ikamet adresini takibe alan jandarma ekipleri, şahsın elinde olduğundan şüphelendikleri sikkeler için operasyon başlattı. Şahsın evinden çıkışını takip eden ekipler, aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördüler.

Jandarma ekipleri, önce şüpheli A.Ş.'yi seyir halindeyken yolun kenarında durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin, aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda (479) adet sikke ele geçirdi. A.Ş., Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre, jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edilen "(479) sikkenin (470) adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen sikkeler olduğu,1 adedinin kurşun Bizans Dönemi Mühür Baskısı olduğu, (6) adedinin Bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları, (2) adet son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları" belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.

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