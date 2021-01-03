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Aktüel Jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında
Aktüel

Jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesine 1 Ekim 2020'de hayata geçirilen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasa dışı olarak yapılan kaçak hafriyat dökümü, yaban hayvanlarının avlanması ve kara avcılığı ile kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan hayvanların satışı ile mücadele ediyor - Bu kapsamda yasa dışı yollarla ülkeye sokulup satılmayı bekleyen 10 boa yılanı, 8 piton yılanı ile 2 sakallı kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:15:11 -
Jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görev başında

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere 3 ay önce oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2020'de hayata geçirilen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzaları ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasının yanı sıra, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlar, yasa dışı kara avcılığı yapanlar, yasaklı ırk köpek besleyenler ve kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan hayvanların satışını yapanlara yönelik çalışmalar yürütüyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ilçe belediye başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sürdürüyor.

- Kaçak yollarla yurda sokulan hayvanlara el konuldu

Kurulduğu günden itibaren çalışmalarını yoğunlaştıran Tim, yasa dışı yollarla ülkeye sokulup satılmayı bekleyen 10 boa yılanı, 8 piton yılanı ile 2 sakallı kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğüne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Ekipler ayrıca kulak küpesi bulunmayan birçok sokak hayvanının da barınaklara sevk edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı.

Vatandaşların çevre ve doğal hayatın korunması konusunda farkındalığının arttırılması ile kaçak hafriyat dökümü ve kara avcılığına karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar esnasında sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıkan gönüllülerle hayvanların beslenmesine katkı sundu.

Vatandaşlara, toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olmaları için İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilmesini öneren yetkililer, bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabilecekleri gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını da arayabileceklerine vurgu yaptı.

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