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Aktüel Jandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eli
Aktüel

Jandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eli

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:13:52 -
Jandarmadan yaralı dağ keçisine şevkat eli

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri yaralı buldukları yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Merkeze bağlı Kalecik köyü dağlık alanda devriye görevi yapan Erzincan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silahla vurulduğu tespit edilen yaralı yavru dağ keçisini araziden kucaklarında indirdi.

Devriye araçlarının yanına getirilen yaralı keçiye su içirilip ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Burada yapılacak ilk tedavi sonrası yaralı yavru dağ keçisi, Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderileceği bildirildi.


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