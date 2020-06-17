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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Isparta’da jandarma tarafından yapılan operasyonda yasa dışı ekimi yapılan 537 kök kenevir bitkisi, 270 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:42:22 -
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Isparta’da jandarma tarafından yapılan operasyonda yasa dışı ekimi yapılan 537 kök kenevir bitkisi, 270 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Eğirdir İlçesi Sipahiler Köyünde bir şahsın yaşa dışı kenevir ekimi yaptığın bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yasa dışı ekimi yapılan 537 kök kenevir bitkisi, 270 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay şüphelisi O.D. (55) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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