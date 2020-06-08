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Aktüel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 21 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:47:54 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 21 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Alaplı ilçesi Alioğlu köyünde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, Alaplı’nın Alioğlu köyü Sinanlı Mahallesi’nde ikamet eden H.T. (33) isimli şahsın evinde 21 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak H.T. gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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