Jandarmadan uyarı: Hayvanlarınızı dolandırıcılara sermaye yapmayın
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı.
yeniakit Ankara
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı “Emek vererek yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı dolandırıcıların sermayesi yapmayın” dedi.
Dolandırıcıların sermayesi yapmayın
Jandarma Genel Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle dikkat edilmesi gereken hususları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hayvan Sahibi Vatandaşlarımızın Dikkatine, emek vererek yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı dolandırıcıların sermayesi yapmayın” denildi.
Sahte paralara karşı dikkatli olun
Havyan hırsızlığına karşı dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı paylaşımda, “Ahır ve çevresine kamera takın. Ahır çevresinde köpek bulundurun. Sahte paraya karşı dikkatli olun. Ahırda sensörlü aydınlatma kullanın. Ahırı kilitli bulundurun. Şüpheli şahıslara karşı Jandarma İmdat hattını arayın(112/156)” ifadelerini kullandı.