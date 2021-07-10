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Gündem Jandarmadan uyarı: Hayvanlarınızı dolandırıcılara sermaye yapmayın
Gündem

Jandarmadan uyarı: Hayvanlarınızı dolandırıcılara sermaye yapmayın

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 15:14:00 -
Jandarmadan uyarı: Hayvanlarınızı dolandırıcılara sermaye yapmayın

 yeniakit  Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı “Emek vererek yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı dolandırıcıların sermayesi yapmayın” dedi.

Dolandırıcıların sermayesi yapmayın

Jandarma Genel Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle dikkat edilmesi gereken hususları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hayvan Sahibi Vatandaşlarımızın Dikkatine, emek vererek yetiştirdiğiniz hayvanlarınızı dolandırıcıların sermayesi yapmayın” denildi.

Sahte paralara karşı dikkatli olun

Havyan hırsızlığına karşı dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı paylaşımda, “Ahır ve çevresine kamera takın. Ahır çevresinde köpek bulundurun. Sahte paraya karşı dikkatli olun. Ahırda sensörlü aydınlatma kullanın. Ahırı kilitli bulundurun. Şüpheli şahıslara karşı Jandarma İmdat hattını arayın(112/156)” ifadelerini kullandı.

 

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