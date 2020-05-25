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Aktüel

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:05:45 -
Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.


Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında mesai yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor. Uygulamalarda araç plaka ve sürücü sorgulaması da yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi bayramlar dileyerek şeker ve kolonya da ikram ediyor.

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