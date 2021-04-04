Jandarmadan sahtecilik operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y isimli bir kişinin, başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilere nüfus cüzdanı, çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulanlara sahte sürücü belgesi ve çalıntı araçlara ruhsat düzenlediği bilgisini aldı.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, E.Y'nin sahte belgeleri, Kartal'da bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, E.Y'nin ofis şeklindeki evinde yapılan aramalarda, 500 eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, 500 eski tip sürücü belgesi, 250 araç ruhsatı, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet PVC kaplama makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.