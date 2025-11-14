  • İSTANBUL
Jandarma'dan öğrencilere madde bağımlılığı dersi
Gündem

Jandarma’dan öğrencilere madde bağımlılığı dersi

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Jandarma’dan öğrencilere madde bağımlılığı dersi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler doğrultusunda; öğrencilere madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu bilgilendirme seminerine öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Seminerde madde bağımlılığı ile mücadele yöntemleri, erken uyarı işaretleri, aile ve toplumun rolü ile kolluk kuvvetlerinin destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Toplum destekli güvenlik hizmetleri çerçevesinde halkımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

1
