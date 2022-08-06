Jandarmadan motosiklet ve traktör kazalarının önlenmesi eğitimi

YENİ AKİT ANKARA

Motosiklet ve traktör kazalarının önüne geçilmesi için Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde eğitimler düzenleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla motosiklet ve traktör kazalarının önüne geçilmesi için ülke genelinde eğitimler verildiği duyuruldu.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamada, “Trafik Jandarması tarafından, motosiklet ve traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve meydana gelen kazalarda ölüm ve ciddi yaralanmaların engellenmesi amacıyla, ülke genelinde Ocak-Temmuz 2022 ayları arasında gerçekleşti.” ifadeleri kullanılarak, grafikte rakamlar açıklandı. Yaklaşık 25 bin motosiklet sürücüsüne ve 200 bin traktör kullanıcısına eğitim verildiği belirtildi.