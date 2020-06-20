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Aktüel

Jandarmadan "kuş dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:36:37 -
Jandarmadan "kuş dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili" ile maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "ıslık dili", İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyarı amaçlı kullanıldı.

"Islık dili"nin çıkış noktası olan Kuşköy'deki ekipler, önce maske ve sosyal mesafe konularında anonsla uyarı yaptı. Aynı uyarılar daha sonra ıslık dili ile kaydedilmiş olan ses kaydıyla jandarma aracından anons edildi.

Anonsta, köy sakinlerinden sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları istendi, uymayanlara idari yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Jandarma ekiplerinin uyarı yaptığı anlara ilişkin görüntüler, Çanakçı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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