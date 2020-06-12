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Aktüel

Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kenevir yetiştiren şahsın evine baskın düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:40:43 -
Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kenevir yetiştiren şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında 69 kök bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri Çaycuma ilçesi, Muharremşah köyünde ikamet eden H.K.(71) isimli şahsın izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Şahsın evin bahçe kısmında bulunan sera içerisinde (69) kök, boyları 15 cm ile 230 cm arasında değişen kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K., gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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