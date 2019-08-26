Jandarma’dan ‘Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var’ Uygulaması Antalya Valiliği tarafından başlatılan “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesinde kask uygulaması yaptı.

Antalya Valiliği tarafından başlatılan “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesinde kask uygulaması yaptı.

Jandarma ekipleri, durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim ekipleri, sürücülere kaskın önemi anlattı. Kask takmanın hayat kurtardığını anlatan broşürler dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.