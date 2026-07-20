Jandarmadan güvenli sürüş eğitimi
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Bilecik'te jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafikte güvenliğini artırmak amacıyla güvenli sürüş eğitimi düzenledi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde gerçekleştirilen sabit trafik denetimi sırasında uygulama noktasında durdurulan 20 motosiklet sürücüsüne bilgilendirme yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesi, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verilirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.