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Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kenevir ektiği iddia edilen ve jandarmanın kurduğu fotokapana yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:30
Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri "drone"la havadan görüntüleme çalışmalarında Mahmudiye Mahallesi ormanlık alanında 102 adet 1-2,5 metre boylarında kenevir bitkisi yetiştirildiğini belirledi.

Sapanca Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla söz konusu bölgeye hareket halinde fotoğraf çeken fotokapan yerleştiren ekipler, elde edilen fotoğraflarda C.T. ve M.A. adında 2 şüpheliyi tespit etti.

Şahısların evlerinde yapılan aramada 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Sapanca Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler C.T. ve M.A, tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:30
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